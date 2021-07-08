Омские сироты с 2022 смогут получить вместо жилья сертификат на покупку квартиры

ОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области, где в очереди на жилье числятся более 6 тыс. детей-сирот, приняло в четверг закон о возможности предоставления выпускникам детских домов сертификата на получение выплаты для приобретения квартиры, сообщается на сайте правительства региона. Дополнительная мера поддержки позволит сиротам самим выбирать жилье и использовать дополнительные средства и материнский капитал для покупки квартир большей площади.

Ранее омское Минобразования сообщило, что очередь на жилье детей-сирот ежегодно увеличивается в регионе на 700-800 человек, или более чем на 10%. Этот показатель более чем в три раза превышает число квартир, предоставляемых за год выпускникам детских домов. По состоянию на 1 мая 2021 года в очереди числилось более 6 тыс. человек.

"Областной парламент сегодня принял во всех чтениях соответствующий законодательный акт. Закон предусматривает предоставление детям-сиротам сертификата на получение социальной выплаты при приобретении квартиры за счет средств областного бюджета. Это новая мера социальной поддержки в Омской области. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать по 31 декабря 2026 года с возможностью пролонгации", - сообщила пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в Минимущества Омской области, размер социальной выплаты будет рассчитываться из установленной законом нормы площади и средней рыночной стоимости одного квадратного метра в III квартале предыдущего года. Право на получение социальной выплаты будут иметь дети-сироты, достигшие 23-летнего возраста. Получатели льготы должны быть социально адаптированы, не иметь проблем с законом и быть дееспособными.

В отличии от предоставления жилья, где квартира пять лет находится в специализированном найме, благодаря сертификату ребенок-сирота получит жилье сразу в собственность. В министерстве отметили, что эта мера поддержки также позволит выпускникам детских домов самим выбирать для себя жилье и даст возможность приобрести квартиру большей площади - за счет добавления собственных накоплений, кредитных средств или материнского капитала. Средства для обеспечения сертификатов будут выделяться из регионального бюджета дополнительно, без ущерба мероприятиям по приобретению жилья для очередников. Объем финансирования на 2022 год будет определен властями позднее.

Власти Омской области в 2021 году планируют приобрести для сирот 259 жилых помещений, на эти цели будет направлено почти 500 млн рублей. Всего до 2023 года на покупку квартир предусмотрено более 1,2 млрд рублей федеральных и региональных средств. С начала 2012 года, когда предоставление жилья сиротам было возложено на региональные власти, в Омской области на эти цели было выделено более 3,2 млрд рублей.