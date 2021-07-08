Права более 1 тыс. обманутых дольщиков в ТиНАО восстановили с начала года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Права свыше 1 тыс. обманутых дольщиков восстановлены на территории ТиНАО в Новой Москвае за первое полугодие 2021 года. В столице введены в эксплуатацию семь корпусов проблемных объектов, сообщила в четверг пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Ввод этих [семи] объектов позволил нам восстановить права 1 018 обманутых дольщиков. Речь идет о трех корпусах ЖК "Марьино Град" в Филимонковском поселении, двух корпусах ЖК "Медовая долина" в поселении Марушкинское и двух корпусах ЖК "Борисоглебское" в поселении Новофедоровское", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

Также в Троицке завершилась специализированная экспертиза на строительной площадке проблемного объекта Е-39.

"Комиссия дала заключение, что конструкции домов не нарушены, значит, здания можно достроить. В октябре завершится экспертиза ЖК "Легенда". Определен новый подрядчик для разработки проекта по достройке дома на улице Труда в Кокошкино", - говорится в сообщении.

Ранее глава строительного комплекса столицы сообщал, что 2020 год стал рекордным по объемам ввода проблемных домов - 33 (для передачи квартир московским дольщикам).