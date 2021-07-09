В Северной Осетии разработана программа с фиксированной стоимостью жилья

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. Программа, которая зафиксирует стоимость квадратного метра для отдельных категорий граждан, разработана в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"По инициативе врио главы РСО - Алания Сергея Меняйло в Северной Осетии разработана республиканская программа, которая зафиксирует стоимость квадратного метра для отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.

В рамках программы в 2022 году планируется ввести 93 тыс. кв. м жилья по льготной стоимости. Это должно сказаться на стоимости квадратного метра на территории республики и может обеспечить стабилизацию цен на рынке первичного жилья. "Ожидается снижение стоимости квадратного метра на 20%, для отдельных категорий граждан - до 25%. Кроме того, как мера поддержки предусматривается субсидирование первого взноса по ипотечному кредиту многодетных семей и семей с детьми-инвалидами", - сказал врио министра строительства и архитектуры Константин Моргоев.

Право на приобретение стандартного жилья имеют граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и постоянно проживающие на территории республики. Среди них - многодетные семьи, инвалиды, а также другие категории граждан. Участниками программы смогут стать граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. При этом многодетные, как предполагается, смогут приобрести жилье по цене ниже рыночной, даже не имея первоначального взноса. В настоящее время идет отбор застройщиков для участия в программе и формирование списка льготников на получение жилья.

"Я подчеркиваю: проект - социально-значимый, мы с вами работаем над тем, чтобы обеспечить доступное, комфортное и безопасное жилье для льготных категорий населения - это означает, что лица со средним доходом получат возможность владеть собственным домом. Задача у нас одна - четко следовать плану графика соответствующих мероприятий", - отметил Меняйло.