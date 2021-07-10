Кабмин выделил более 373 млн рублей на расселение аварийных домов в Саратовской области

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым более 373,8 млн рублей будет направлено в Саратовскую область на расселение граждан из аварийных домов микрорайона Летный городок в Энгельсе. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году Минстрою России бюджетные ассигнования в размере 373 806 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи <...> бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий по переселению до 31 декабря 2021 года граждан из 10,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда", - говорится в тексте распоряжения.

Финансирование поможет расселить 634 человека до конца этого года. "Дома, о которых идет речь, перешли от Минобороны на баланс Энгельсского района в 2018 году и поэтому не смогли попасть в программу расселения аварийного жилья до 2024 года. Она, напомним, распространяется только на объекты, признанные аварийными до 2017 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

О проблеме расселения аварийных домов президенту РФ Владимиру Путину сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время поездки главы государства в регион.