Инвесторы на базе павильона №46 на ВДНХ смогут создать музейно-досуговое пространство

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. ВДНХ приглашает инвесторов для долгосрочной аренды павильона №46 (историческое название - "Экономика и организация АПК"). Двухэтажное здание площадью около 4,5 тыс. кв. м позволит создать на базе павильона музейный, образовательный или креативный кампус, сообщила в понедельник пресс-служба ВДНХ.

"Главная выставка страны приглашает инвесторов для долгосрочной аренды одного из самых больших и неординарных с точки зрения архитектуры строений ВДНХ - павильона №46. Двухэтажное здание площадью около 4 500 кв. м внешне представляет собой прямоугольное строение, которое облицовано камнем светлых тонов. Планировки строения позволяют изменять конструктивные решения для увеличения площадей свободного назначения для создания выставочного зала или музея. Планируемый объем инвестиций 245 млн рублей (55 тыс. руб. за 1 кв. м) без учета приспособления", - говорится в сообщении.

Отличительной чертой объекта является необычная крыша в виде ряда из трех пирамид, высотой примерно равных самому павильону. Павильон находится в северо-западной части выставки и обладает отличной транспортной инфраструктурой. Удачное расположение между Лихоборским и Совхозным въездами ВДНХ, а также рядом с Кольцевой дорогой делает здание легкодоступным для посещения как автомобилистами, так и гостями, пользующимися общественным транспортом. В 100 м от здания располагается остановка городского маршрутного такси №533, а также бесплатного кольцевого электробуса ВДНХ. Рядом оборудованы парковки для велосипедов, самокатов и другого транспорта.

Здание построено в стиле советского модернизма в середине прошлого века - в 1966-1967 годах. Первая экспозиция, размещенная здесь, была посвящена современному состоянию и перспективам развития агропромышленного комплекса СССР. В 1990-е годы экспозиция была упразднена, здание стало использоваться в торговых целях. С 2014 до 2020 года в нем находились офисы администраций крупных российских и западных компаний. В настоящее время в правой части павильона работает кафе "Цех 46".

Для будущих арендаторов предусмотрена гибкая система предоставления льготного периода, возможно рассмотрение индивидуальных условий сотрудничества.