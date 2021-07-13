В Норильске начался конкурс по определению архитектурной концепции реновации до 2035 года

ТАСС, 13 июля. Архитектурно-планировочная концепция реновации Норильска до 2035 года будет определена по итогам международного конкурса, начавшегося во вторник. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил директор АНО "Агентство развития Норильска" Максим Миронов.

"Мы ожидаем, что лучшие архитекторы мира смогут поучаствовать в нем (в конкурсе). Ведь задача амбициозная, мы хотим, чтобы для Норильска была разработана новая архитектурная концепция современного города в Арктике", - сказал Миронов.

Конкурс инициирован администрацией города Норильска в партнерстве с Агентством развития Норильска при поддержке компании "Норникель". Оператор конкурса - международная урбанистическая лаборатория "Центр Lab". Конкурс пройдет с 13 июля 2021 года по 22 марта 2022 года.

"Нам крайне важно, чтобы город был гостеприимным, качественным, привлекательным, чтобы в нем хотели жить и работать не только те, кто сегодня живут в Норильске, но и будущие наши сотрудники. Такого проекта, который стартует сегодня в Норильске, в нашей стране за последние десятилетия никто не предпринимал", - сказала вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова.

По словам учредителя группы компаний "Центр" Сергея Георгиевского, в конкурсе ожидается участие не только представителей России, но и команд со всего мира. При этом каждая команда должна поработать в городе, услышать мнение его жителей. Призовой фонд составит 15,5 млн рублей, победитель получит 6,5 млн, остальное поделят архитектурные команды, занявшие второе и третье места.

О реновации в Норильске

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в условиях Крайнего Севера в городе сейчас не реализуют. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.

Каждый год аварийными в городе становятся один-два дома, главная проблема связана с так называемыми хрущевками и гостинками, фактический срок их эксплуатации составляет 40-50 лет при нормативах в 25-30 лет.

В феврале 2021 года между правительством РФ, властями Красноярского края, города и "Норникелем" были подписаны соглашения в целях социально-экономического развития Норильска, в том числе реновации. Их финансирование составит 120 млрд рублей, из которых доля "Норникеля" составит более 80 млрд рублей. Кроме того, компания дополнительно вложит в развитие города 150 млрд рублей.