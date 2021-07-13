Эксперты: перезапуск информационной системы ЖКХ может занять до пяти лет

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Перезапуск государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) может занять период от двух до пяти лет. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные во вторник эксперты.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Развитием и ее модернизацией займется оператор АО "Оператор информационной системы", полномочия ему передаст АО "Почта России".

"На переформатирование ГИС ЖКХ, скорее всего, не потребуется дополнительных средств из бюджета, поскольку, по некоторым данным, за шесть лет в нее было уже инвестировано порядка 3,9 млрд рублей. Из-за того, что объем сведений колоссальный, а отрасль ЖКХ остается слабо цифровизованной, на полноценный перезапуск может уйти до пяти лет", - сказал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Дорожная карта по реформированию системы предусматривает план мероприятий вплоть до января 2022 года, рассказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. "До января 2022 года должны быть разработаны и приняты проекты внесения изменений в законодательство, а также должен быть принят план модернизации. Это то, что указано в дорожной карте. А сама модернизация, на мой взгляд, должна занять до двух лет, то есть до января 2024 года", - сказал он.

Основная задача нового оператора будет заключаться не столько в модернизации ГИС ЖКХ, сколько в том, чтобы заработали хотя бы базовые разделы системы, прокомментировал ТАСС исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов.

"Нужно сделать так, чтобы заработали основные разделы, которые были введены в систему еще в 2017 году, потому что на текущий момент, у тех, кто имеет отношение к управлению многоквартирными домами, и у собственников квартир, отношение к ГИС ЖКХ негативное. Оно сформировалось из-за того, что большинство сервисов либо не работают, либо работают с перебоями и некорректно. Это касается технических паспортов многоквартирных домов, платежных документов за жилищно-коммунальные услуги, возможности оплатить услуги авансом, провести общее собрание собственников в электронном виде. Еще одной важной задачей, которую предстоит выполнить новому оператору системы, является популяризация этого сервиса среди населения", - высказал мнение собеседник информагентства.

По словам Алексеенко, в ходе проведенных исследований и опросов ОНФ к работе и наполняемости ГИС ЖКХ есть нарекания. "Сама система является довольно громоздкой и неудобной для пользователей, причем как граждан, так и управляющих компаний", - сказал собеседник информагентства.

Будущее ГИС ЖКХ

На базе государственной информационной системы планируется создать единую цифровую платформу учета данных о жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщили в пресс-службе Минстроя России.

"Наша задача сделать систему максимально удобной и эффективной для граждан. В настоящее время в ГИС ЖКХ зарегистрировано уже более 4 млн уникальных пользователей, прирост за 2020 год составил немногим более 400 тыс. человек. Благодаря модернизации в системе появятся новые возможности", - приводит пресс-служба слова министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. В частности, на законодательном уровне планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также с единым порталом госуслуг. Кроме того, для инфосистемы разработают мобильное приложение.

По словам Склянчука, с переходом к новому оператору система станет более открытой для граждан и организаций, то есть будет работать не только на размещение в ней данных, но и активно на выгрузку полезной информации, например, о программах капремонта. "Конечная цель состоит в том, чтобы в нашей стране появилась целостная система государственного учета жилищного фонда. За последние годы стали появляться и региональные сегменты, поэтому важно обеспечить синхронизацию и сделать единую цифровую платформу учета данных о жилищно-коммунальном хозяйстве. Таким образом, "цифровой двойник" сферы ЖКХ позволит повысить прозрачность финансовых и правовых отношений внутри отрасли, например, увеличить долю онлайн-платежей за жилищно-коммунальные услуги с нынешних 30% до 80%", - сказал собеседник агентства.

Об информационной системе

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.