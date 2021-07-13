Нацпроект по жилью стал самым упоминаемым в СМИ в июне 2021 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым в СМИ в июне 2021 года. Количество сообщений по "жилищному" нацпроекту, который месяцем ранее также занимал первую строчку рейтинга, в июне составило 36,663 тыс., на втором месте, как и месяцем ранее, - нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (32,157 тыс. сообщений). Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС.

Нацпроект "Демография" по итогам июня стал третьим с результатом 21,238 тыс. сообщений в СМИ.

Количество сообщений о нацпроектах "Образование", "Экология", "Здравоохранение", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составило от 9,3 тыс. до более чем 19 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроекту "Образование" (четвертое место в рейтинге по итогам июня) - 19,073 тыс.

Нацпроект по цифровой экономике упоминался в 7,054 тыс. сообщений, по производительности труда - в 6,7 тыс. сообщений, по экспорту - в 4,3 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 2,069 тыс., а по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 842.

При этом нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым в печатных СМИ (24,1% от общего числа сообщений о нацпроектах) и электронных СМИ (20%). Самым упоминаемым в телевизионных СМИ по итогам месяца стал нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (24,2%). На втором месте в ТВ-СМИ стал "жилищный" нацпроект (19,2%), в печатных СМИ и электронных СМИ - "дорожный" нацпроект - 14,5% и 17,9% соответственно. На третьем месте во всех трех видах СМИ в июне - нацпроект "Демография" - 12,2%, 12,8% и 11,7% в ТВ-СМИ, печатных и электронных СМИ соответственно.

По данным "Медиалогии", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" оказался аутсайдером по упоминаниям во всех категориях СМИ: на телевидении сообщения об этом нацпроекте составили 0,1%, в печатных СМИ - 0,4%, в интернете - 0,5%.