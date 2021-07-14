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Томские власти выделят более 60 млн рублей на завершение строительства дома

В ближайшее время в арбитражном суде будет решаться вопрос о передаче земельного участка и находящегося на нем долгостроя фонду защиты прав дольщиков

ТОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Томские власти выделят более 60 млн рублей на долгострой, который планировалось сдать в 2007 году. Сейчас готовность дома составляет 60%, сообщили в пресс-службе областной администрации.

"Из федерального бюджета на его достройку пойдет 51,7 млн рублей, еще 10,5 млн добавит областная казна, - приводит пресс-служба слова замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто. - Таким образом, всего на завершение работ по строительству дома на [Проспекте] Мира, 33, мы направим 62,2 млн рублей".

Паршуто уточнил, что в ближайшее время в арбитражном суде будет решаться вопрос о передаче земельного участка и находящегося на нем долгостроя фонду защиты прав дольщиков. После этого будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.

Многоквартирный дом по Проспекту Мира, 33, в Томске возводил инвестиционный строительный кооператив "Томскстрой", сдача дома планировалась на 2007 год. Однако в 2013 году застройщик был признан банкротом, после этого достройку вел ЖСК "Простор", который также был признан банкротом в 2020 году. Сейчас готовность дома составляет 60%.

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