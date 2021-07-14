Фонд дольщиков восстановит права на жилье 7 тыс. граждан из 21 субъекта России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав более 7 тыс. граждан в 21 субъекте Российской Федерации во втором квартале 2021 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба вице-премьера, главы наблюдательного совета фонда Марата Хуснуллина.

"В II квартале 2021 года наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решения по восстановлению прав 7 077 пострадавших дольщиков в 21 субъекте Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Уточняется, что речь идет о дольщиках из Ульяновской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской и других областей. Строительство 49 объектов в 15 регионах будет завершено, благодаря этому 4 569 человек получат свое жилье. Еще 2 508 гражданам из 93 объектов в 10 регионах будут выплачены компенсации по рыночной стоимости квадратного метра, общая сумма обязательств по данным объектам составляет 5,8 млрд рублей.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства продолжает наращивать темп по восстановлению прав пострадавших дольщиков на территории Российской Федерации, прокомментировал генеральный директор фонда Константин Тимофеев. "Всего за время работы фонда уже приняты решения о восстановлении прав 80 718 граждан в 904 объектах", - цитирует его пресс-служба.

Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей, отмечал он. По словам Тимофеева, в 2021 году планируется принять решения о завершении строительства или выплате компенсаций по более чем 700 проблемным объектам, тем самым восстановив права 45 тыс. обманутых дольщиков. В целом, по оценкам гендиректора фонда, в России насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков.