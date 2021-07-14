Порядка 110 педагогов Подмосковья смогут получить сертификаты на соципотеку в 2022 году

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 110 педагогических работников Подмосковья смогут получить сертификаты на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" в 2022 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"По решению губернатора программа "Социальная ипотека" продлена и на следующий год, поэтому приглашаю наших педагогов принять в ней участие. В этом году квота составила 110 человек: мы уже вручили сертификаты воспитателям и педагогам, до конца лета его получат и молодые учителя", - процитировали в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что в 2022 году сертификаты получат 110 педагогов и воспитателей. Кроме того, Каклюгина рассказала, что по условиям программы государство выплачивает первоначальный взнос и остаточную стоимость жилья, а участнику программы остается только оплачивать проценты по кредиту.