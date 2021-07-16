В Молжаниновском районе Москвы полностью завершилось расселение домов по реновации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Программа реновации завершилась в Молжаниновском районе Москвы. Это первый район, где были расселены все дома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Новые квартиры, предложенные департаментом городского имущества, получили 52 человека из 16 семей. Они переехали в благоустроенное жилье в трех новостройках на Митинской улице и Бескудниковском бульваре. Таким образом, программа реновации в Молжаниновском районе завершена", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.

В рамках программы реновации в районе расселили два двухэтажных дома на Ленинградском шоссе: бывшее общежитие коридорного типа 1936 года постройки (дом 248) и многоквартирный дом 1960 года постройки (дом 261, строение 1). Здания признали аварийными и подлежащими сносу.

"Москвичи переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Рядом с новостройками расположены детские сады и школы, современные поликлиники, а также спортивные объекты и торговые центры. В шаговой доступности находятся станции метро "Митино" и "Верхние Лихоборы", - говорится в сообщении.

Всего на севере столицы договоры на равнозначное жилье заключили 4378 человек, проживающих в Западном Дегунине, а также в Бескудниковском, Дмитровском, Молжаниновском, Войковском и Тимирязевском районах столицы.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году, ее участниками стали около миллиона москвичей. Для реализации программы подобрано 513 стартовых площадок. Ожидается, что до конца года в новые дома начнут переезжать около 30 тысяч человек.