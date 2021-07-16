Около 38 млн кв. м жилья построят в России по программе "Стимул" к 2025 году

САРАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Программа "Стимул" позволит построить 38 млн кв. метров жилья в России к 2025 году, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Стимул" хорошо развивается, все регионы просят увеличить объемы по нему. Суммарно 38 млн кв. метров жилья в стране строится с участием программы "Стимул". Мы и дальше будем продолжать программу", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что регионы, которые опережают план строительства, могут получить финансирование из лимита следующих лет. "То есть если в этом году можно построить больше по "Стимулу", мы найдем возможность профинансировать уже из программ следующего года. В этом году мы уже на 170 млрд рублей опережающе профинансировали стройку из программ 2022-2023 годов. За счет этого мы больше строим жилья, дорог, экономим на инфляции", - подчеркнул вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что с учетом инфраструктурных бюджетных кредитов и выделяемых средств Фонда национального благосостояния в целом на строительство и модернизацию дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры в ближайшие годы правительство РФ выделит 1,3 трлн рублей. "Это огромные деньги. Мы никогда столько не получали денег в такой короткий период", - подчеркнул он.

Программа "Стимул" входит в федеральный проект "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда". По ней в стране строятся школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах.

Таким образом, благодаря "Стимулу" повышается доступность социальных и иных инфраструктурных объектов для населения, сокращаются финансовые и временные издержки застройщиков, ускоряются темпы реализации жилищных проектов. По этой программе в стране строятся школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах. По данным Минстроя, в 2020 году по программе "Стимул" было построено более 8 млн кв. м жилья, что превышает план на 12,5%. В 2021 году планируется построить более 165 объектов в 53 регионах.