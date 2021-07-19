Число онлайн-обращений в Росреестр в Москве по итогам полугодия выросло в 1,8 раза

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Почти 313 тыс. электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости подано в управление Росреестра по Москве с января по июнь, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В годовом выражении данный показатель увеличился в 1,8 раза (+81%) по сравнению с первым полугодием прошлого года (172 454), а также почти в 2,2 раза (+118%) превышает результат 2019 года за аналогичный период (143 272)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в июне было оформлено почти 60 тыс. онлайн-обращений - на 74% больше, чем за этот же месяц в 2020 году.

В электронном виде на портале Росреестра можно получить следующие услуги: регистрация прав, кадастровый учет, единая процедура (проведение регистрации прав и кадастрового учета по одному заявлению), предоставление сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также получение справочной информации об объектах недвижимости.