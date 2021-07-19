Фонд дольщиков восстановит права на жилье более 2 тыс. граждан из девяти субъектов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав более 2 тыс. граждан в девяти субъектах Российской Федерации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера, главы наблюдательного совета фонда Марата Хуснуллина.

"В рамках проведенного заседания наблюдательным советом фонда приняты решения о выплате компенсации 1 446 гражданам в шести субъектах РФ: в Новосибирской, Московской, Ростовской, Челябинской областях, в Забайкальском и Краснодарском краях, а также о завершении строительства жилья для 892 человек в пяти регионах: в Московской, Нижегородской, Новосибирской, Тверской, Самарской областях", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

По итогам очередного заседания наблюдательного совета решен вопрос по 30 проблемным объектам, которые оставили 13 застройщиков, не справившихся со взятыми на себя обязательствами, прокомментировал гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. По его словам, строительство 17 домов будет завершено, в отношении 13 домов будут выплачены компенсации по рыночной стоимости квадратного метра. "В список объектов, рассмотренных наблюдательным советом, вошли также те, по которым наблюдалась высокая социальная напряженность, так как граждане в силу различных обстоятельств ожидают ключи от квартир уже несколько лет", - цитирует его пресс-служба.

Уточняется, что на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан будет направлено 5 946 млн рублей, в том числе 2 432 млн рублей - на завершение строительства объектов, 3 514 млн рублей - на выплаты возмещения.

Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей, отмечал он. По словам Тимофеева, в 2021 году планируется принять решения о завершении строительства или выплате компенсаций по более чем 700 проблемным объектам, тем самым восстановив права 45 тыс. обманутых дольщиков. В целом, по оценкам гендиректора фонда, в России насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков.