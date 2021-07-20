ЦИАН отмечает рост спроса на посуточную аренду жилья в курортных городах России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Интерес к посуточной аренде жилья в туристических городах России вырос на 85% в июле 2021 года по сравнению с допандемийным 2019 годом, следует из данных исследования ЦИАН.

"Рост интереса к внутреннему туризму можно проследить по динамике потенциального спроса на посуточную аренду жилья (число просмотров объявлений). По сравнению с "доковидным" июнем 2019 года показатель в среднем по анализируемым городам увеличился на примерно 85%", - отмечается в исследовании. В частности, интерес к посуточной аренде жилья на курортах Калининградской области вырос почти в четыре раза, Карелии - в 3,5 раза, Краснодарского края - примерно на 80%, курортов Кавказских Минеральных Вод - примерно на 50%.

По сравнению с 2020 годом, когда действовали ограничения из-за пандемии, в том числе на выезд в зарубежные страны, потенциальный спрос на посуточную аренду жилья на курортах России вырос примерно на 60% в июне 2021 года. В то же время в июле 2021 году может наблюдаться обратная ситуация, например, в Краснодарском крае по первым дням месяца интерес ниже, чем в прошлом году, за счет смещения интереса на турецкие курорты, предупреждают аналитики ЦИАН.

Рост цен на курортное жилье

В исследовании также сравниваются цены на посуточную аренду жилья в туристических городах в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В частности, максимальный рост цен за последние два года наблюдается на курортах Калининградской области и Кавказских Минеральных Вод: в Светлогорске - на 34,5%, Минеральных Водах - на 33,9%, Зеленоградске - на 26,9%, Пятигорске - на 26,1%, Калининграде - на 22,8% и Кисловодске - на 20,9%. В то же время, например, в Сочи рост цен составил 23,5%, в Геленджике - на 23,4%, Новороссийске - на 15,3%, Анапе - на 9%. Максимально подешевела посуточная аренда жилья в городах, расположенных вдоль Волги: в Самаре - на 26,0%, в Нижнем Новгороде - на 16,2%, в Волгограде - на 13,9%.

Согласно данным ЦИАН, самые высокие ставки посуточной аренды жилья среди курортных городов России зафиксированы в Сочи (3,89 тыс. рублей в сутки), Зеленоградске (3,78 тыс. рублей в сутки), Геленджике и Светлогорске (по 3,43 тыс. рублей в сутки). Среди курортов у Черного моря наиболее низкая стоимость посуточной аренды наблюдается в Ейске (1,77 тыс. рублей) и на курортах Кавминвод: в Кисловодске (2,08 тыс. рублей в сутки), Пятигорске (2,03 тыс. рублей в сутки), Ессентуках (1,74 тыс. рублей в сутки) и Минеральных Водах (1,7 тыс. рублей в сутки). В Москве в июле 2021 года ставки на посуточную аренду жилья в среднем достигают 3,16 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - 3,18 тыс. рублей.

Посуточная аренда жилья в среднем на 78% дешевле стоимости номера в отеле, говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Наиболее существенная разница в стоимости среди курортных городов наблюдается в Светлогорске - в 2,5 раза, Зеленоградске - 2,1 раз, Кисловодске - 2,1 раз и Ессентуках - 1,8 раз. "Минимальные различия в Москве, где номер в отеле стоит в среднем на 10,4% дороже, чем съем квартиры. Вероятно, это связано с большим выбором обоих типов размещения, а значит - с высокой конкуренцией на рынке", - добавляется в исследовании.

В исследовании ЦИАН не учитывались сверхдорогие и сверхдешевые лоты, ограничения по стоимости аренды в сутки составили от 1 до 15 тыс. рублей. В расчетах аналитиков портала речь идет о базовых ставках аренды. Как правило, рантье делают определенную надбавку к базовой ставке на период самого высокого спроса - в среднем на 40% по рынку, отмечают в ЦИАН.