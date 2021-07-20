Власти Кирова планируют застроить жильем 30 га в северной части областного центра

ТАСС, 20 июля. Власти Кирова рассчитывают застроить многоэтажными домами территорию в 30 га на севере областного центра на земельном участке, примыкающем к поселку Ганино и деревне Шубино, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

"Представлена информация о планах по реализации комплексного развития территорий на земельном участке, примыкающем к п. Ганино и д. Шубино. На площади более 30 га появится жилая застройка, здесь планируется возвести трех-восьми-этажные дома. Проектная численность населения микрорайона составляет 13 тыс. человек, общая площадь квартир - 337 тыс. кв. м.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас утверждена документация по планировке территории. При этом на участке будет реализован принцип комплексной застройки, предполагается строительство социальных объектов, трех детских садов на 270 мест каждый и школы на 1 200 мест с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом. Также предусмотрено строительство объектов торговли, общественного питания, культуры, спортивных многофункциональных площадок, тротуаров, велосипедных дорожек, пяти парковок на 450 машиномест, а на первом этаже одного из домов разместится поликлиника. Кроме того, внутри жилых кварталов и на общественных территориях появятся зеленые зоны.

По данным правительства области, в 2020 году в регионе построили более 457 тыс. кв. м. жилья. В 2021 году власти рассчитывают ввести 504 тыс. кв. м. жилья.