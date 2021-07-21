Собянин осмотрел в Солнцево первый заселяемый по программе реновации дом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел первый дом, переданный под заселение по программе реновации, новый ледовый дворец и строящуюся поликлинику в районе Солнцево.

"Пришла реновация в Солнцево, первый дом по реновации. Я надеюсь, что большинство домов достаточно быстро переселятся в связи с тем, что здесь много стартовых площадок, но и на месте ваших домов тоже будут строиться [новые дома]", - сказал мэр.

По словам застройщика, квартиры в доме строили с учетом желания тех, кто в них переезжает. С жителями идет постоянная работа, для этого создана специальная группа. "Гарантия есть, будут [застройщики] выполнять обязательства. Организован штаб по приему жалоб при переселении", - подчеркнул Собянин.

После этого мэр осмотрел новый ледовый дворец в Солнцево. Управляющий директор ледового дворца Кирилл Хмарук сообщил, что объект вызывает большой интерес у жителей района. "Сейчас очень много площадок под спортивные объекты, по большому счету, если раньше они трудно выходили из торгов, сейчас <...> мы снизили стартовую цену. <...> Практически нет ни одной площадки, которая оставалась бы невостребованной инвесторами, несмотря на пандемию, экономические трудности, такой интерес есть. <...> Для жителей такие объекты очень востребованы", - сказал Собянин.

Хмарук добавил, что со своей стороны готов оказывать помощь в развитии спортивного кластера района, в планах - строительство крытой теннисной академии недалеко от ледового дворца. Участок, по словам Хмарука, "ничем не обременен". Собянин поручил заммэру по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову разобраться с вопросом и поспособствовать строительству.

Мэр также осмотрел 194-й филиал поликлиники № 212, находящийся в стадии комплексной реконструкции. По словам главного врача поликлиники Андрея Смирнова, уже завезена медицинская техника, мебель, компьютеры. Замгендиректора "Проектстроя" Максим Фисенко добавил, что строительно-монтажные работы уже завершены, полученные замечания устраняются, все идет в плановом режиме. "Я думаю, что они [жители района] не верят, что из старой поликлиники можно сделать новую. Но, тем не менее, программу реконструкции мы создали, она, действительно, дает результаты. Действительно, получаются поликлиники высокого качества", - отметил он.

Об объектах

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, 24-этажный жилой дом с подземным паркингом был построен по индивидуальному проекту. В новостройке 258 квартир, общая площадь которых составляет 14,6 тыс. кв. м. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации. С 1 июля 2021 года в новостройку переезжают 180 семей.

Строительство ледового дворца было завершено в июне 2021 года. Новый спорткомплекс предназначен для организации круглогодичной спортивной подготовки по хоккею и фигурному катанию. Помимо тренировок на льду, здесь будут проходить занятия по общей физической подготовке, гимнастике и хореографии. В здании оборудованы две ледовые арены, зал хореографии, универсальный спортивный зал, хоккейный центр и игровой зал. Кроме того, предусмотрены раздевалки, кафе, подсобные и технические помещения. В новом ледовом дворце будут проходить соревнования и тренировки учащихся городских спортивных школ. Здесь также разместится филиал школы хоккейного клуба "Крылья Советов".

Комплексная реконструкция филиала №194 поликлиники №212 была начата в июле 2020 года. В ходе работ здание будет практически полностью перестроено - там обустроят новый фасад, заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнят отделку помещений. Завершить реконструкцию здания поликлиники на Солнцевском проспекте планируется в августе 2021 года.