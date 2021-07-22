Средний чек ипотеки в Москве и области в июне впервые достиг 6,5 млн рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Средний чек ипотеки в Москве и Московской области в июне впервые достиг 6,5 млн. рублей, что на 6% больше, чем в прошлом месяце, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс".

В остальных регионах России средняя сумма кредита на покупку жилья составила 3,1 млн рублей в июне, в целом по всей России - 3,5 млн рублей.

"Снижение доли дефолтной задолженности, как правило, происходит под влиянием двух основных факторов: опережающий рост объемов кредитования и списание/продажа дефолтной задолженности кредиторами, в основном в целях оптимизации структуры баланса", - комментирует глава бюро Олег Лагуткин.

В Национальном бюро кредитных историй также зафиксировали рекордные значения средней суммы ипотечного кредита в июне. По России данный показатель составил 3,25 млн рублей (рост с начала 2021 года на 16,2%), в Москве - 7,10 млн рублей (рост на 23,9%), в Московской области - 5,12 млн рублей (15,1%).