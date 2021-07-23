На Ямале перевыполнили в два раза план по расселению аварийного жилья

ТАСС, 23 июля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) перевыполнили более в два раза план по расселению аварийного жилья. Данный показатель у региона составил 214,5%, сообщили в пресс-службе правительства автономного округа.

"План по переселению из ветхого и аварийного жилья за 2019-2021 годы в ЯНАО выполнен на 214,5%. Всего за указанный период было расселено 268,09 тыс. кв. м аварийного жилфонда. В новое жилье переехало 17 550 человек. В соответствии с утвержденными госкорпорацией планами, в автономном округе предстоит расселить 246,84 тыс. кв. м аварийного жилого фонда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расселение аварийного жилфонда в округе ведется сразу по двум программам: в рамках реализации федеральной под расселение попадают дома, признанные аварийными до 01.01.2017, а в соответствии с региональной расселению подлежат жилые дома, признанные аварийными после 01.01.2017, дома блокированной застройки и сгоревшие.

"Мы действительно запланировали большую программу развития Ямала. Радует, что люди уже видят результат. В большинстве городов темпы хорошие - строится много нового и долгожданного жилья. Микрорайоны проектируются комплексно - с поликлиниками, школами, детскими садами. Наша главная цель - расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. И мы уверенно идем к ее достижению. К концу года достигнем трети запланированного объема", - приводят в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.