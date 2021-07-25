Власти Москвы готовы мотивировать застройщиков для своевременной сдачи соцобъектов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти Москвы готовы оказать финансовую поддержку застройщикам жилой недвижимости для мотивации по своевременному вводу социальных объектов. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва отличается от других регионов в силу того, что доходность у инвесторов большая и они, конечно, должны участвовать в развитии социальной сферы. <…> Город при выдаче разрешения на строительство устанавливает такие задачи перед ними и контролирует их выполнение. <…> Разговаривая с инвесторами мы предупредили их о том, что будем жестче контролировать выполнение наших соглашений. Более того, финансово также мотивировать их, чтобы они строили своевременно", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он отметил, что в Москве более 70% застройщиков вводят в эксплуатацию социальные объекты в срок, а около 20% - выполняют с опозданием, когда люди уже заехали в новое жилье.

Также мэр добавил, что власти Москвы тщательно работают над градостроительной планировкой районов, где строится новое жилье. "Невозможно постоянно повторять советские спальные районы. Это просто противопоказано для города. В каждом таком районе он должен повторять историческую часть с точки зрения того, что должна быть квартальная застройка, должны быть улицы, пешеходные бульвары, должны быть свои парки, скверы и так далее. То есть по сути дело должен быть небольшой город в городе", - заявил мэр.