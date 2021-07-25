Дачники Москвы сэкономили почти 105 млн рублей при выкупе земли у города

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Москвичи с начала года за сумму, составляющую 40% от кадастровой стоимости, выкупили у города 45 земельных участков общей площадью 5,7 га почти за 70 млн рублей, что позволило им сэкономить около 105 млн рублей. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю под собственными индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40% от кадастровой стоимости. Этим правом могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешением на использование для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства. За первое полугодие 2021 года граждане выкупили у города 45 таких участков общей площадью 5,7 га почти за 70 млн рублей. При этом они сэкономили 104,8 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что всего с момента вступления в силу нормы граждане выкупили у города 83 земельных участка общей площадью девять га на сумму 125,6 млн рублей. Таким образом, дачники и садоводы сэкономили 188,4 млн рублей.

"Земля под частными строениями реализовывалась во всех округах столицы, кроме Центрального, Юго-Западного, Южного и Зеленоградского. Самый большой из выкупленных участков - площадью 25 соток - находится в деревне Бурцево Новомосковского округа. За него заплатили 3,36 млн рублей, сэкономив при этом более 5 млн рублей. Самый маленький - площадью чуть менее двух соток - расположен на улице Московской в Западном округе. Он стоил своему новому владельцу 459,3 тыс. рублей при экономии в 690 тыс. рублей", - добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.

Для заключения договора купли-продажи необходимо обратиться в столичный департамент городского имущества за оказанием государственной услуги "Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений". Подать заявление можно через портал mos.ru. Услуга бесплатная, полностью оказывается в электронном виде.