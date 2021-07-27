Мишустин заявил, что программу переселения из аварийного жилья в ДФО останавливать нельзя

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Реализация программы переселения людей из аварийного жилья на Дальнем Востоке должна продолжаться, ее нельзя останавливать, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник. Он также выразил надежду, что будет продолжена и программа "Дальневосточная ипотека".

Премьер посетил стройку дома, который возводится по программе переселения, и встретился с участниками обеих программ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал главе правительства, что в регионе большой объем аварийного жилья, но при этом программа расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в объеме 86,4 тыс. кв. м со сроком реализации 2019-2025 годы была выполнена в 2020 году досрочно в полном объеме.

"Разработали новую программу, в этой программе 641 тыс. кв. м, и мы сейчас вносим ее в правительство для того, чтобы получить одобрение", - сказал Лимаренко. Мишустин отметил, что Сахалинская область была лидером окончания переселения из аварийного жилья по соответствующей программе, и это "очень хорошо". "Новая программа готовится, но здесь останавливаться нельзя, пока есть такие проблемы у людей", - отметил глава кабмина. По его словам, если у региона есть возможность выполнить планы по расселению людей досрочно, то "это только будет всем помогать".

Он напомнил, что по поручению президента был принят "беспрецедентный набор мер в нормотворчестве", чтобы упростить процедуру по переселения из аварийного жилья, и сегодня власти могут в ускоренном порядке направлять средства на эти цели. "Самое главное, чтобы люди, которые проживают в некомфортных, аварийных условиях, получили надежду, получили точный ответ от властей, когда они смогут улучшить свои жилищные условия", - сказал премьер. Он отметил и важность для региона программы "Дальневосточная ипотека". "Надеюсь, что она будет продолжать работать", - сказал Мишустин.

Премьер также похвалил архитектурный облик Южно-Сахалинска. "У вас город развивается, растет - очень, кстати, красивый город. Мы когда приземлились на самолете, я посмотрел, как красиво расположены по территориальному планированию дома, улицы. Очень симпатичный, красивый город. И пусть он развивается на радость вам, коренным сахалинцам и тем, кто захочет сюда приехать, здесь жить и работать", - пожелал Мишустин горожанам.