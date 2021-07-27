Число ипотечных сделок в России выросло в январе-июне на 42%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около 1,86 млн ипотечных сделок зарегистрировано в России за первое полугодие 2021 года, что на 42% больше, чем годом ранее, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"Показатель по зарегистрированным ипотечным сделкам за шесть месяцев составил 1,86 млн. Это на 41,5% больше, чем за первое полугодие 2020 года (1,3 млн)", - говорится в сообщении.

Больше всего ипотек за это время зарегистрировано в Московской области (157 тыс.), Москве (122 тыс.), Краснодарском крае (108,4 тыс.), Санкт-Петербурге (93,4 тыс.) и Татарстане (58,2 тыс.).

При этом в июне рост зарегистрированных в России ипотечных сделок составил 26%, достигнув 319,5 тыс. Для сравнения - в июне 2020 года было оформлено 252,7 тыс. ипотек.