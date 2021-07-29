"Известия": лицензии для обслуживающих жилые дома управляющих компаний предложили отменить

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Члены комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое РФ предложили отменить лицензирование управляющих компаний (УК), которые занимаются обслуживанием жилых домов. Взамен предлагается их вступление в саморегулируемые организации (СРО), сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники в общественном совете при Минстрое.

По данным издания, на заседании комиссии по ЖХК прозвучало предложение отменить лицензирование УК и заменить их на обязательное вступление в СРО. Изданию также сообщили, что данное предложение будет направлено в министерство.

Директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер пояснила газете, что зачастую собственникам из-за лицензирования сложно сменить УК, поскольку дом числится за компанией, пока не будет вычеркнут из реестра Государственной жилищной инспекцией. Кроме того, по ее словам, если решение собственников не совпадает с мнением инспекции, оно может быть проигнорировано.

"За годы существования лицензирования в сфере управления домами удалось навести относительный порядок. <...> Качество управления улучшилось, ответственность УК повысилась. Но все же пока работа управляющих компаний находится на довольно низком уровне", - отметил зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.