Полная стоимость ипотечного кредита в июне снизилась до рекордных 8,5%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Полная стоимость ипотечного кредита (процентная ставка, а также страховые, комиссионные и иные платежи по кредиту) в июне 2021 года составила 8,5% годовых, что на 3 процентных пункта меньше, чем в мае. Таким образом, ставка оказалась на уровне марта 2021 года, что является минимумом за все время наблюдения Объединенного кредитного бюро, говорится в пресс-релизе ОКБ.

В июне прошлого года полная стоимость ипотечного кредита по ипотеке находилась на уровне 9,3%, а в июне 2019 года - 11,9% годовых.

"В июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие заемщики в спешке постарались заключить ипотечный договор до конца месяца. Это привело к резкому увеличению доли льготных ипотечных кредитов примерно с 19% в мае до 29% в июне, что и привело к снижению уровня средней ставки", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОКБ Артура Александровича. По его мнению, по итогам июля средняя полная стоимость ипотечного кредита вновь начнет расти вслед за повышением ключевой ставки.

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2020 года. До июня 2021 года по ней можно было взять ипотеку на квартиру в новостройке по ставке до 6,5% годовых, если стоимость недвижимости не превышала 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти или 6 млн рублей в других регионах. Программа должна была завершиться 1 июля, но она была продлена на новых условиях, теперь лимит составляет лишь 3 млн рублей для всех регионов страны, а ставка - 7,5%.

В бюро напоминают, что ключевая ставка, от которой зависят ставки по кредитам, находилась на минимальном уровне (4,25%) с июля 2020 года по март 2021 года. Далее из-за ускорения инфляции ЦБ начал ее постепенно повышать. 26 июля 2021 года ЦБ увеличил ключевую ставку с 5,5 до 6,5% годовых.