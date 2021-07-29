Банки заключили с застройщиками кредитные договоры более чем на 4 трлн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Банк России отметил рост показателей проектного финансирования в июне 2021 года. Так, лимит действующих кредитных договоров, заключенных между банками и застройщиками, превысил 4 трлн рублей, говорится в сообщении регулятора.

"Совокупный лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 4,15 трлн рублей", - указано в сообщении.

Помимо этого, по данным ЦБ, общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, составил на 1 июля 2,2 трлн рублей. При этом 352,6 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов.