В Астраханской области до 2030 года введут в эксплуатацию более 4 млн. кв. м. жилья

АСТРАХАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Рассчитанный до 2030 года региональный проект "Жилье" позволит ввести в эксплуатацию в Астраханской области более 4 млн. кв. м. жилья. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы региона.

Вопрос жилищного строительства в Астраханской области - один из наиболее острых, порядка 80% жилищного фонда региона было построено более 30 лет назад, за это время, по словам губернатора региона Игоря Бабушкина, на большинстве этих объектов не проводились ремонтные работы.

"В рамках регионального проекта "Жилье" с 2020 по 2030 год на территории Астраханской области планируется ввести в эксплуатацию более 4 млн кв. м. жилья. В минувшем году введено в эксплуатацию 365 тыс. кв. м, из них многоэтажного жилья - 74 тыс. кв. м. Объем жилья, вводимого индивидуальными застройщиками, составил 291 тыс. кв. м. По оперативным данным за первое полугодие 2021 года, в регионе построено 283 665 кв. м. жилья назначения "Индивидуальное жилищное строительство" и "Многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

Власти Астраханской области направили заявку на получение субсидии в 2022 году из федерального бюджета в размере 264 млн рублей на строительство автомобильной дороги и водопроводных сетей в селе Началово Приволжского района области. В селе проживает более девяти тыс. человек, но из-за отсутствия водопроводных сетей жители получают только техническую воду, которую используют в том числе для питья. В случае одобрения заявки федеральным центром в населенном пункте также планируется построить жилье на общей площади 42,8 тыс. кв. м., уточнили в пресс службе.