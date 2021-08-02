Комиссия по правам человека расследует обстоятельства жилищного кризиса в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 2 августа. /ТАСС/. Новозеландская комиссия по правам человека проведет расследование причин и обстоятельств жилищного кризиса в стране. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном в воскресенье.

"Комиссия по правам человека <...> сосредоточится на выяснении причин и обстоятельств жилищного кризиса. Это позволит комиссии сделать объективные выводы и дать конструктивные рекомендации", - указал глава комиссии Пол Хант.

По его мнению, ответственность за отсутствие доступного жилья в Новой Зеландии лежит на нескольких, "последовательно сменявших друг друга правительствах страны". "На протяжении многих лет власти Новой Зеландии обещали создать условия, позволяющие каждому человеку иметь достойное жилье, однако этого не произошло. Для многих людей, особенно это касается молодежи, перспектива приобретения жилья стала весьма отдаленной, и ответственность за это лежит на властях", - указал глава комиссии.

Члены комиссии намерены также выяснить, являются ли действия нынешнего правительства страны во главе с Джасиндой Ардерн достаточными для преодоления кризиса. "Правительство уже предприняло некоторые шаги в деле разрешения жилищного кризиса, однако нам еще предстоит выяснить, окажут ли они влияние на чрезвычайную ситуацию в сфере доступного жилья и прав человека в Новой Зеландии", - сообщается в заявлении комиссии.

Как ожидается, состав рабочей группы, круг рассматриваемых вопросов и сроки проведения расследования будут обнародованы до конца 2021 года.

По данным новозеландского института недвижимости (REINZ) за апрель 2021 года, цены на недвижимость в Новой Зеландии за год выросли в среднем более чем на 19%. При этом в ряде регионов страны рост стоимости трехкомнатной квартиры или дома превысил 45%, а в районе Гисборн, расположенном на восточном побережье Северного острова, цена недвижимости выросла на 72,5%. Среднегодовой рост стоимости жилой недвижимости составил 26,8%, что является максимальным показателем в ее истории страны.