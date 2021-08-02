ДОМ.РФ начал обучать специалистов в сфере цифрового строительства

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ открыл Цифровую академию для подготовки специалистов в сфере цифрового строительства и технологий информационного моделирования. До конца 2022 года планируется обучить около 9,5 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба госкомпании.

"Уже сейчас доступна регистрация на базовую обучающую программу по технологии информационного моделирования (ТИМ). В дальнейшем в рамках академии планируется запустить еще несколько образовательных программ", - говорится в сообщении.

Бесплатная онлайн-программа по ТИМ длится 40 часов. После ее прохождения слушатели смогут выбрать одну из специализированных учебных программ с углубленным изучением технологий цифрового строительства, уточнили в пресс-службе.

В 2021 году обучение будет проводиться в два потока - с 16 августа по 15 октября и с 18 октября по 17 декабря. Ожидается, что до конца 2022 года Цифровая академия подготовит около 9,5 тыс. специалистов, а к 2024 году - более 24 тыс. кадров для строительной отрасли.

"К 2030 году ежегодно должно вводиться 120 млн кв. м жилья, а 5 млн семей должны иметь возможность улучшать жилищные условия. Цифровая трансформация является одни из инструментов достижения поставленных задач, так как ускоряет строительный цикл и делает стройку более прозрачной и эффективной. Для практического использования внедряемых технологий нужны качественные кадры с соответствующим компетенциями. Цифровая академия призвана дать отрасли таких специалистов", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Николая Козака.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому применение технологий информационного моделирования станет обязательным для строящихся за бюджетные средства объектов с 2022 года.