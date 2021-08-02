В Москве началась выдача ключей пайщикам последнего долгостроя "СУ-155"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Компания "РК Строй" завершила строительство последнего долгостроя "СУ-155" в Москве по адресу Балаклавский проспект, дом 15 в районе Северное Чертаново, начинается выдача ключей пайщикам. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Сейчас все квартиры зарегистрированы, управляющая компания может начать выдавать гражданам ключи для начала ремонта. Но, чтобы они оформили собственность, нужно решение арбитражного суда. Заявления поданы, думаю, в ближайшее время все будет решено", - сказал Мутко.

В апреле 2021 года управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет три корпуса долгостроя в Чертаново.

Проблемный объект ЖК "Балаклавский проспект, корп. 2 АБВ" (Балаклавский проспект, 15) стал последним долгостроем девелоперской компании "СУ-155" в Москве. Компания имела обязательства в 14 регионах России. К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - Банк ДОМ.РФ) - компания "РК Строй".

По данным Москомстройинвеста, первое разрешение на строительство объекта выдано в 2008 году. Жилой комплекс возводился для обеспечения жильем работников УФСБ России по г. Москве и Московской области. В 2010 году строительство комплекса было остановлено. В апреле 2018 года компания "РК Строй" начала обследовать стройку на предмет безопасного завершения строительства.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России.