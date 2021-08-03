Власти Чувашии намерены восстановить права всех обманутых дольщиков в течение трех лет

ТАСС, 3 августа. Права всех обманутых дольщиков в Чувашии будут восстановлены до конца 2023 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Павел Данилов.

"В целом восстановление прав всех обманутых дольщиков по всем проблемным объектам ожидается до конца 2023 года. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить сроки", - сказал собеседник агентства.

Министр пояснил, что в течение 2020 года были введены в эксплуатацию три проблемных дома общей жилой площадью 34,8 тыс. кв. м. В результате восстановлены права 529 граждан. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию пять домов (609 участников долевого строительства), до конца 2022 года - восемь домов (969 граждан), до конца 2023 года - еще один дом (164 человека).

Данилов сообщил, что на сегодняшний день в единый реестр проблемных объектов в Чувашии включены 14 объектов жилой площадью 130 тыс. кв. метров. Это 13 жилых домов с населением 1 742 человека и один торгово-офисный центр. "По причине банкротства застройщика в реестр включены пять объектов общей жилой площадью 69 тыс. кв. метров. Это ООО "Алза", ООО "Фирма Три АсС", ООО "Фирма Старко" и два объекта ООО "СУОР", - уточнил министр.

Он также добавил, что еще девять объектов общей жилой площадью 61,6 тыс. кв. метров вошли в реестр по причине нарушения сроков завершения строительства и передачи квартир более чем на шесть месяцев. "В их числе объекты ООО "Победа", ООО "Кратонстрой", два объекта ООО "Альянс-Недвижимость", три объекта ООО "СЗ [специализированный застройщик] "Лидер", объекты ООО "Оргтехстрой" и ООО "ТК-Снабжение", - отметил Данилов.

По его словам, в зоне риска также находятся еще два объекта общей площадью 18,7 тыс. кв. метров с населением 322 человека. Завершение строительства планируется собственными силами застройщиков в 2021 году. "Это ООО "Грандстрой" (235 человек) и ООО "СЗ "Лидер" (173 человека)", - сказал Данилов.