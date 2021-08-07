На Ставрополье в 2021 году появится первый дом, распечатанный на 3D-принтере

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Первое здание, распечатанное на строительном 3D-принтере, появится в Ставропольском крае в 2021 году. Компания-разработчик объявила конкурс среди архитекторов на проект внешнего облика дома, сообщил ТАСС учредитель компании Smart Build Илья Медведев.

"Архитектурное сооружение будет находиться в Ставрополе, рассматриваются площадки в самом городе и в соседних территориях. Здание позволит продемонстрировать возможности строительной 3D-печати, сейчас идет отбор заявок, у проектировщиков и архитекторов на создание проектов будет порядка месяца. Само здание будет возведено в 2021 году", - сказал он.

Назначение здания будет определено после отбора и экспертизы всех проектов - будет это жилой дом, торгово-производственные или административные помещения. "В дальнейшем планируем расширять проектную базу, реализовывать принтеры строительной 3D-печати для массового строительства, возводить здания по современным технологиям. Главные преимущества - короткие сроки строительства и минимум затрат, максимальный коэффициент полезного действия", - пояснил Медведев.

Как сообщали ранее в региональном Минпроме, компания Smart Build по производству 3D-принтеров для строительной печати была создана в ставропольском краевом индустриальном парке (СКИП) "Мастер" в 2021 году. Разработка устройства для строительной 3D-печати велась около двух лет, материалом для принтера станет модифицированный мелкозернистый бетон.

СКИП "Мастер" открылся в Ставрополе в 2016 году на базе завода "Автоприцеп-Камаз" как первый в крае частный индустриальный парк. На развитие площадки из бюджета края с 2016 по 2020 год было выделено более 16 млн рублей, еще 694 млн привлекли из федерального бюджета в виде субсидии. Третья очередь парка открыта в январе 2021 года.