В Приамурье с 2019 года из аварийного жилья расселили более 730 семей

ТАСС, 8 августа. Власти Амурской области расселили с 2019 года из аварийного жилья площадью свыше 30 тыс. кв. м 731 семью, сообщает в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"Всего за 2019-2021 годы в регионе планируется расселить 39,43 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживают 2 200 человек", - сказали в правительстве, отметив, что по состоянию на начало августа всего расселено 30,2 тыс. кв. м аварийного жилья, новое жилье получили 1,6 тыс. человек - 731 семья.

Расселить оставшиеся семьи планируется за счет ввода двух многоквартирных домов в поселке городского типа Прогресс, двух - в городе Сковородино, а также за счет приобретения жилья на вторичном рынке и выкупа жилых помещений в аварийных домах. В первую очередь, это Архаринский, Магдагачинский и Октябрьский районы. Из-за дефицита жилья в некоторых муниципалитетах основным способом реализации программы переселения является приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных домах.

"Для досрочной реализации программы переселения Министерство ЖКХ Амурской области направило заявку на дополнительное финансирование в Фонд [содействия реформированию] ЖКХ РФ. В случае ее одобрения до конца года регион получит дополнительную финансовую поддержку в сумме 3,2 млрд рублей. Этих средств достаточно для расселения 44 тыс. кв. м в восьми муниципальных образованиях - Сковородинском, Октябрьском, Магдагачинском, Архаринском, Зейском и Благовещенском районах, а также в городах Свободном и Благовещенске", - добавили в правительстве.

По программе переселения граждан из аварийного жилья в 2019-2025 годах в регионе расселят 118,4 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживают 6,8 тыс. человек. Объем финансирования составит 6,7 млрд рублей. Программа по переселению из аварийного жилья реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".