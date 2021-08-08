Объявлены победители Всероссийского конкурса управленцев строительной отрасли

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Жюри Первого Всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли" объявило 31 победителя, которые, в частности, примут участие в формировании стратегии развития отрасли до 2030 года. Церемония награждения прошла в воскресенье в Саранске и была приурочена к празднованию Дня строителя.

"Мы смогли сделать главный отраслевой конкурс управленцев нашей страны. Мы смогли сформировать кадровый резерв управленческих кадров строительной отрасли. По его итогам будут сформированы экспертные группы, которые, в частности, разработают предложения по дополнению стратегии развития строительной отрасли до 2030 года", - сказал председатель конкурса, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков со своей стороны поздравил финалистов с победой в конкурсе, а также с профессиональным праздником. "Это день всех созидателей, всех воплотителей, всех тех людей, которые вкладывают частичку себя, своего таланта, своей души в новые создаваемые здания, сооружения, все то, что создает нашу планету, нашу цивилизацию", - сказал он.

По словам замглавы Минстроя, самое главное для управленца - всегда делать шаг вперед. "Участвуя в конкурсе, вне зависимости от того, победили вы в нем или нет, вы сделали этот шаг вперед: вы приобрели новых друзей, вы стали более известны, вы почувствовали уверенность в себе. Нашей стране нужны такие люди - умные, аккуратные, думающие и о безопасности, и о том, чтобы делать все быстро, думающие о том, как сделать лучше и не боящиеся сделать шаг вперед", - подчеркнул Волков.

"Лидеры строительной отрасли" - открытый конкурс среди управленцев, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Конкурс начался 30 ноября 2020 года, для участия в нем было подано почти 10 тыс. заявок. В апреле 2021 года участники прошли дистанционное тестирование по управленческому потенциалу и видеоинтервью, в результате чего были отобраны 225 полуфиналистов. Полуфинал, который проходил с мая по июль, представлял собой групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, а также обучающую программу от ведущих экспертов. По его итогам жюри отобрало 100 финалистов из 34 регионов.