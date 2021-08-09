В Пермском крае почти в 1,5 раза превысили план расселения ветхого жилья в 2019-2021 годах

ПЕРМЬ, 9 августа. /ТАСС/. Около 17,5 тыс. жителей Пермского края переехали из аварийных домов в новое жилье в 2019-2021 гг., что почти в полтора раза превышает первоначальный план, предполагавший расселение в эти сроки 12 тыс. человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"С 2019 года в новые квартиры и дома переехали порядка 17,5 тыс. наших земляков. Наш регион является одним из лидеров по расселению аварийного жилья в стране. Работа в этом направлении у нас налажена, поэтому мы можем ставить себе более амбициозные задачи - сдвигать сроки расселения влево, выполняя план с опережением", - цитируют в пресс-службе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

По данным пресс-службы, в первом полугодии 2021 года в Пермском крае расселено 39,5 тыс. кв. м аварийного жилья, в новые квартиры переехали 2 тыс. 542 человека, до конца года планируется расселить еще 42,4 тыс. кв. м аварийного жилья.

"Расселение аварийного жилья и снос домов ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и региональных программ. В 2019-2021 гг. планировалось расселить 216,77 тыс. кв. м, где проживали свыше 12 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Помимо строительства домов взамен ветхого жилья, власти Пермского края также поставили задачу ввести в этом году в эксплуатацию 1,34 млн кв. м нового жилья, сообщила пресс-служба. Отмечается, что по согласованию с Минстроем РФ в регионе будет построено на 47 тыс. кв. м жилья больше, чем значилось в планах на 2021 год.

Также на территории Пермского края в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию пять домов, достраивающихся по программе восстановления прав обманутых дольщиков. Два из них уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. В течение месяца в них планируется заселить 233 человека, сообщила пресс-служба.