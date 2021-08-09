Более 19 тыс. семей за полгода получили выплаты на покупку жилья

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Свыше 19 тыс. семей из льготных категорий получили социальные выплаты на приобретение жилья по госпрограмме за первое полугодие 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя России.

"По итогам первого полугодия 2021 года социальные выплаты на приобретение жилья получили 19,2 тысячи семей. Благодаря госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" жилищные условия улучшили молодые семьи, увольняемые (уволенные) военнослужащие, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и другие категории граждан", - говорится в сообщении.

По линии Минстроя России поддержка оказывается 18 категориям граждан. В частности, с начала года социальные выплаты получили почти 13,5 тыс. молодых семей. Кроме того, жилищные условия улучшили 1,34 тысячи семей очередников, переселяющихся из районов Крайнего Севера, 1 тыс. семей инвалидов, 725 семей ветеранов боевых действий, 698 семей чернобыльцев, 294 ветерана Великой Отечественной войны.

Также выплаты получили семьи военнослужащих; вынужденных переселенцев, переселяемых из ЗАТО; отдельные категории граждан, проживающих в Республике Крым и Севастополе; граждане, переселяющиеся с комплекса Байконур; проживающие в непригодных помещениях, созданных во время освоения Сибири и Дальнего Востока; переселяемые из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа и молодые ученые.

В целом в 2021 году на реализацию программы выделено более 29,7 млрд рублей.

Ранее в Минстрое сообщили, что в 2021 году планируется улучшить жилищные условия 53,5 тыс. семей отдельных категорий граждан. В 2020 году программа помогла обеспечить жильем 28,4 тыс. семей.