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В Хабаровском крае развитием индивидуального жилищного строительства займется регоператор

Работу регионального оператора запустят на базе Хабаровской ипотечной жилищной корпорации, которая сейчас находится в стадии ликвидации

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Развитием индивидуального жилищного строительства в Хабаровском крае с 2022 года займется региональный оператор. Об этом сообщил на совещании в правительстве региона первый заместитель министра строительства края Алексей Дубов.

"Для наращивания объемов данного жилья необходимо создание предприятий, осуществляющих индустриальное производство домокомплектов. В перспективе <…> создание регионального оператора, который возьмет на себя организационные процессы", - сказал Дубов.

В частности, региональный оператор займется подготовкой земельных участков для массового строительства и реализацией индивидуальных домов. "При этом с целью снижения финансовой нагрузки на граждан возможно рассмотреть, как возведение дома собственными силами граждан с использованием услуг регионального оператора, так и строительство под ключ подрядным способом", - сказал Дубов.

Замминистра уточнил, что работу регионального оператора запустят на базе Хабаровской ипотечной жилищной корпорации, которая сейчас находится в стадии ликвидации. "В этом году мы выводим [корпорацию] из ликвидации, со следующего года возобновляем деятельность", - сказал Дубов. "То есть в течение шести месяцев он [регоператор] заработает", - резюмировал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который проводил совещание.

Строительством индивидуальных жилых домов, производством домокомплектов в Хабаровском крае занимаются 20 предприятий. Их мощности загружены незначительно, в среднем одновременно строится не более семи-десяти домов. Строительство преимущественно осуществляется на участке заказчика, дом возводится от четырех до шести месяцев.

В конце июля власти Хабаровского края подвели итоги реализации национального проекта "Жилье и городская среда" за первое полугодие. По сравнению с тем же периодом 2020 года, количество введенных в эксплуатацию жилых площадей увеличено более чем в два раза и составило 154,6 тыс. кв. м. - это 113,2 тыс. в многоквартирных домах и 41,4 тыс. в индивидуальных. Под развитие индивидуального жилищного строительства в регионе запущен флагманский проект "Дом дальневосточника". Он ориентирован в основном на деревянное домостроение с использованием местного сырья.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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