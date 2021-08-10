В Хабаровском крае запустят льготную ипотеку на строительство частных домов

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят около 10 млн рублей на льготную ипотеку под строительство частных домов для семей. Об этом сообщил во вторник на совещании в правительстве региона первый заместитель министра строительства края Алексей Дубов.

"Для сокращения финансовой нагрузки на семьи предлагаем использовать краевые инструменты поддержки домостроения. Ипотечное кредитование предлагаем осуществить при реализации краевого мероприятия по предоставлению гражданам ипотечного кредита по льготной процентной ставке, сниженной на три процентных пункта от ставки ДОМ.РФ на индивидуальное жилищное строительство. Сегодня она составляет 10,4%, в результате семья сэкономит до 1,6 млн рублей при расчетных значениях кредитов 4,5 млн рублей", - сказал Дубов.

В конце июля власти Хабаровского края подвели итоги реализации национального проекта "Жилье и городская среда" за первое полугодие. По сравнению с тем же периодом 2020 года, количество введенных в эксплуатацию жилых площадей увеличено более чем в два раза и составило 154,6 тыс. кв. м, это 113,2 тыс. кв. м в многоквартирных домах и 41,4 тыс. кв.м - в индивидуальных. По словам Дубова, развитие индивидуального жилищного строительства обладает значительным потенциалом роста.

"На федеральном уровне прорабатывается возможность распространения проектного финансирования на индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое индустриальным способом. Однако в крае оно сегодня развивается хаотично - большинство земельных участков предоставлено многодетным семьям без обеспечения подъездными дорогами и электрическими сетями, не говоря уже о водопроводе и канализации. Многодетные семьи не имеют возможности получить доступный ипотечный кредит, так как существующие программы кредитования предполагают залог имущества, которыми семьи просто не располагают", - сказал замминистра.

Краевую льготу предлагается давать семьям вне зависимости от числа детей и их возраста. Для предоставления льготной ипотеки по ставке 7% для 30 семей в проекте краевого бюджета на 2022 год предусмотрели 10 млн рублей, сообщил Дубов. В проект закона также внесли предложения о предоставлении 20 млн рублей в виде субсидий муниципальным образованиям для обеспечения сельских жителей социальной выплатой, направить которую можно будет на приобретение стройматериалов для возведения домов своими силами. Такую меру поддержки смогут получить, порядка 20 семей. Власти запустят эти проекты как пилотные, и, если они будут востребованы, запланируют увеличение финансирования. "Давайте попробуем, только в уме будем держать, что мы должны будем увеличить, и иметь источники. А спрос будет, я вас уверяю", - сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который проводил совещание.

Жилищное строительство в регионе

В этом году в Хабаровском крае планируют возвести в общей сложности 317 тыс. кв. м жилья, в 2022-м - 408,8 тыс. кв. м, в 2023-м - 600 тыс. кв. м, в 2024-м - 800 тыс. кв. м. В 2025 году региону нужно выйти на показатели, заданные президентом страны Владимиром Путиным - 1 млн кв. м жилья в год.