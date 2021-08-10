В Свердловской области необходимо расселить из аварийного жилья 37 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Порядка 37 тыс. человек необходимо расселить из аварийного жилья в Свердловской области, минимум 20 тыс. из них - до 2024 года, сообщил во вторник в Екатеринбурге председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Нам [фонду и региону] до 2024 года нужно переселить <…> еще 20 тыс. человек как минимум, плюс 17 тыс. человек выявлено после января 2017 года, которые живут в аварийном жилье, значит, опасном для жизни", - сказал он на совещании о реализации программы переселения из аварийного жилья и модернизации жилищно-коммунального комплекса Свердловской области. Степашин призвал набирать для выполнения этой задачи "очень серьезные" темпы во второй половине 2021 года и особенно в 2022-м.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Валерия Чайникова, область получила 1,8 млрд рублей для того, чтобы до конца года расселить порядка 1,9 тыс. человек, проживающих на 32 тыс. кв. м жилья. Кроме Екатеринбурга, это, например, город Волчанск, где новое жилье не строилось 50 лет.

Степашин также добавил, что к 2024 году в Свердловской области планируется заменить 4 тыс. лифтов. "Практически область и особенно город Екатеринбург должен стать первым крупным городом-миллионником без аварийных лифтов", - отметил он.