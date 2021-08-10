В Карачаево-Черкесии объем введенного в строй жилья за полгода вырос более чем вдвое

ЧЕРКЕССК, 10 августа. /ТАСС/. В Карачаево-Черкесской Республике объем ввода жилья за первое полугодие 2021 года составил 111,2 тыс. кв. м, что в 2,6 раза больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Об этом сообщили журналистам в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В январе - июне 2021 года в республике введено 111,2 тыс. кв. метров жилья (621 индивидуальный и два многоквартирных дома), что в 2,6 раза больше уровня соответствующего периода предыдущего года", - говорится в сообщении.

При этом более половины введенных в этом году домов (374) располагаются в сельской местности - 57,7 тыс. кв. метров.

Ранее власти Карачаево-Черкесии сообщали, что планируют ввести почти 300 тыс. кв. метров жилья до конца текущего года, регион вышел на третье место в стране по объему вводимого жилья. В ходе прошедшей в октябре 2020 года встречи с главой региона Рашидом Темрезовым президент России Владимир Путин отметил, что строительная отрасль в регионе "припала немножко" - на 17%. Власти КЧР намеревались поправить ситуацию с количеством вводимых в республике строительных объектов к концу 2020 года.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в текущем году продолжатся работы по созданию нового микрорайона в городе Черкесске, в том числе будут строиться объекты здравоохранения, образования, транспортной и инженерной инфраструктуры. Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2030 года в регионе необходимо увеличить объемы ввода жилья до 403 тыс. кв. метров в год. В Карачаево-Черкесии в 2017-2019 гг. введено 589,8 тыс. кв. метров жилья, за 2020 год - более 127,7 тыс. кв. метров.