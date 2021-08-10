Ульяновские власти планируют досрочно переселить около 1 300 жителей из аварийных домов

УЛЬЯНОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Почти 1 300 жильцов аварийного жилья в Ульяновской области смогут получить новые квартиры раньше срока благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой законодательного собрания региона.

Согласно изначальным планам, до конца 2024 года в новые квартиры должны были переехать более 2 тыс. человек из 133 многоквартирных домов, необходимо расселить 38 тысяч кв. м.

"По информации Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области, в рамках нацпроекта "Жилье" в регионе продолжается реализация программы переселения семей из аварийного жилого фонда. Планируется, что в 2022-2023 годах благодаря поступлению 568 млн рублей из федерального бюджета досрочно удастся расселить 63 аварийных дома, в которых проживают 1 282 человека", - отмечается в сообщении.

На сегодня в Ульяновской области с начала реализации нацпроекта (2019 год) расселено 10,46 тыс. кв. м, 762 человека переехали в новые квартиры. По итогам заседания комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Ульяновской области под председательством депутата Дмитрия Грачева бюджет программы увеличится на 45,9 млн рублей.

В целом на реализацию мероприятий по развитию строительной отрасли в Ульяновской области дополнительно будет направлено более 800 млн рублей. Так, в этом году власти планируют передать детям-сиротам 216 квартир. Благодаря увеличению финансирования на эти цели на 88,5 млн рублей дополнительно будут обеспечены жильем 52 человека.

На завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов жилищного строительства дополнительно из регионального бюджета выделено 135 млн рублей. Средства пойдут на завершение строительства трех многоквартирных домов в Юго-Западном микрорайоне.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.