Дегтярев: доля деревянного домостроения в Хабаровском крае займет до 20% к 2024 году

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Объемы строительства деревянных домов в Хабаровском крае вырастут до 20% от общей доли введенного в регионе жилья в ближайшие три года. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в интервью "Российской газете".

"Недавно запустили в крае проект "Дом дальневосточника" для развития индивидуального жилищного строительства. Планируем через два-три года начать строить по тысяче домокомплектов в год. Если площадь дома, скажем, 100 квадратных метров, это значит, ежегодно будем сдавать по 100 тысяч "квадратов". К 2024 году доля "Дома дальневосточника" должна составить 10-20% общего объема введенного жилья", - сказал Дегтярев.

"Дом дальневосточника" - флагманский проект по развитию индивидуального жилищного строительства в регионе, он ориентирован на деревянное домостроение с использованием местного сырья. Вопросами координации в этой сфере со следующего года займется региональный оператор.

В конце июля власти Хабаровского края подвели итоги реализации национального проекта "Жилье и городская среда" за первое полугодие. По сравнению с тем же периодом 2020 года количество введенных в эксплуатацию жилых площадей увеличено более чем в два раза - до 154,6 тыс. квадратных метров. Это 113,2 тыс. в многоквартирных домах и 41,4 тыс. в индивидуальных. В этом году в Хабаровском крае планируют возвести в общей сложности 317 тыс. кв. метров жилья, в 2022-м - 408,8 тыс. кв. метров, в 2023-м - 600 тыс. кв. метров, в 2024-м - 800 тыс. кв. метров. В 2025 году региону нужно выйти на показатели, заданные президентом РФ Владимиром Путиным, - 1 млн кв. метров жилья в год.

"Они [эти показатели] вполне достижимы. Мы постепенно наращиваем темпы строительства. <...> Так, поэтапно к 2025 году дойдем до миллиона. Но чтобы эту задачу выполнить, постоянно должны быть на этапе строительства примерно полтора-два миллиона квадратных метров. Поэтому привлекаем строительные организации как хабаровские, так и из других регионов. Не делим на своих и чужих бизнес: все, кто хочет и готов, пусть строят", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что такой серьезный объем строительства требует и большого количества земельных участков. До 80% площадок будут выделяться в Хабаровске и Хабаровском районе. "Недавно мы достигли договоренности с ДОСААФ о переносе их аэродрома из Хабаровска в село Калинка. И этот освободившийся крупный участок позволит построить до 600 тысяч "квадратов" жилья, две школы и три садика", - добавил глава региона.