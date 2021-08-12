Число разрешений на строительство жилья на Дальнем Востоке в январе-июле выросло на 43%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Почти 200 разрешений на строительство жилья площадью 1,2 млн кв. метров выдано на Дальнем Востоке за семь месяцев 2021 года. Это на 43% больше, чем годом ранее, сообщила в четверг статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ России Светлана Иванова на заседание профильной комиссии Совета законодателей.

"Мы наблюдаем положительную динамику по приросту градостроительного потенциала и выданных разрешений на строительство. На 1 августа выданы 193 разрешения на строительство [жилья] площадью 1,2 млн кв. м - это на 43% выше, чем в прошлом году, то есть сегодня потенциал у округа есть", - сказала Иванова.

Она также добавила, что объем ввода жилья на Дальнем Востоке с начала года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этой связи Иванова отметила положительную динамику в Бурятии, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

При этом строительство жилья непосредственно связано со строительством инфраструктуры, подчеркнула статс-секретарь - замглавы Минстроя, напомнив о запуске механизма инфраструктурных бюджетных кредитов. Иванова призвала регионы при подготовке заявок на такие кредиты учитывать влияние инфраструктурных проектов на увеличение объемов строительства жилья.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июле подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. Как отмечал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, правительственная комиссия по региональному развитию определит проекты, которые получат поддержку в рамках так называемого инфраструктурного меню, до 1 ноября 2021 года.