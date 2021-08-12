Жители Мурманской области получили первые участки по программе "арктического гектара"

МУРМАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Первые в Мурманской области договоры безвозмездного пользования землей оформлены в рамках распространения действия программы "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону России в Мурманской области, сообщили в министерстве информационной политики региона. Заявители получат два земельных участка площадью 35 соток на территории садового товарищества "Юркино", земли могут быть использованы под строительство домов.

"Первые участки по программе упрощенного получения в Арктической зоне РФ получит семья из Мурманской области. Земельные участки в районе 31 км автодороги Кола-Верхнетуломский (садовое товарищество "Юркино"): два участка по 15 соток и участок 20 соток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договоры были подписаны посредством федеральной информационной системы (ФИС), которая позволяет подать заявку и оформить необходимые документы, не выходя из дома.

"На сегодня подано около 1 300 заявок, и этот высокий спрос в первые же дни показывает, как много северян хотят жить и развиваться в родной области", - приводятся в сообщении слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Программа "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России заработала в Мурманской области с 1 августа 2021 года. Власти региона отдали под бесплатные участки более 731 га, что составляет 5,04% территории области. Это один из самых больших показателей по сравнению с другими арктическими регионами - участниками программы, которые отдали менее 1% своих территорий.

В первые полгода земельные участки в Мурманской области площадью не более 1 га смогут получить только жители региона. Далее в программе сможет принять участие любой житель России. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

В июне Госдума приняла в третьем чтении закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктической зоны РФ. Он направлен на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе "Дальневосточный гектар". Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время ее работы участки получили более 90 тысяч человек.