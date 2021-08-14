Аналитики заметили всплеск интереса к аренде жилья во Владивостоке перед ВЭФ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Спрос на посуточную аренду во Владивостоке растет на протяжении всего 2021 года, в августе по сравнению с июлем показатель вырос на 88%. Об этом сообщил ТАСС в пятницу основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"Спрос на Владивосток растет весь 2021 год, особенно хорошая динамика в августе - 88% в сравнении с июлем", - сказал он, отметив, что из-за закрытых границ у россиян растет интерес ко многим направлениям внутреннего туризма. Кроме того, "в начале сентября во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум, к которому идет активная подготовка", сказал собеседник агентства.

Кузнецов добавил, что стоимость проживания во Владивостоке всегда была высокой, но в этом августе средняя цена за сутки даже обогнала лидеров внутреннего туризма - Ялту и Сочи. Так, согласно данным аналитиков "Суточно.ру", средняя цена за арендное жилье во Владивостоке в августе составила 3,99 тыс. рублей за сутки, в Ялте - 3,86 тыс. рублей, в Сочи - 3,30 тыс. рублей.

По данным аналитиков, в тройке городов с самым динамичным спросом на посуточную аренду жилья в августе по сравнению с июлем также оказались Ялта, где число бронирований за месяц выросло на 95%, и Нижний Новгород - 77%. Рост популярности Ялты связан с тем, что негативные новости конца июня про потопы и плохую погоду на юге России уже отыграны, а из открывшейся Турции, наоборот, не прекращают поступать новости про пожары, объяснил Кузнецов. Рост числа бронирований в Нижнем Новгороде эксперт связывает с 800-летием города, которое будет отмечаться 21 августа.

Август обычно месяц начала спада во внутрироссийском туризме, в обычных условиях количество бронирований жилья по России в августе снижается примерно на 30% по сравнению с пиковым месяцем июлем, добавил собеседник. "В этом же году в первую треть августа мы не наблюдаем снижения, а наоборот, видим устойчивый рост по многим направлениям. У каждого направления свои причины роста. Петербург в августе - традиционно достаточно популярное направление. У Казани всегда хорошая положительная динамика, в средней полосе России сейчас хорошая погода, к тому же, в августе в Казани День города", - сказал Кузнецов.