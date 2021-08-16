Свыше 4 млн кв.м жилья построят на площадках КРТ в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Общая площадь территорий, подлежащих комплексному развитию (КРТ) в Новосибирской области, где имеется дефицит земельных участков под жилищное строительство, превысит 190 га. Реализацию первых шести пилотных проектов из 25 территорий планируется начать в 2021 году, сообщил в понедельник на совещании в областном правительстве министр строительства региона Иван Шмидт.

"Определены 25 территорий, подлежащих комплексному развитию. Общая площадь территорий - 190 гектаров, на данных площадках планируется построить больше 4 млн квадратных метров жилья. В 2021 году запланирован запуск шести пилотных проектов на территории Новосибирска, связанных со сносом аварийного жилого фонда", - сказал Шмидт.

Он добавил, что ориентировочная площадь пилотных проектов составит 10 га. В результате из аварийного жилья будут переселены жители 34 домов. Объем нового жилья на пилотной площадке составит порядка 250 тыс. квадратных метров. Ранее Шмидт сообщал, что региональные власти планируют привлечь около 15 млрд рублей за счет создания шести пилотных площадок КРТ.

В декабре 2020 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, преобразовавшие регулирование механизмов развития территорий - комплексного устойчивого развития территорий, развития застроенных территорий. Изменения предполагают снос и реконструкцию аварийных и ветхих объектов капитального строительства и строительство новых, в том числе многоквартирных жилых домов, а также объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, и благоустройство территории по единому проекту.

В декабре 2020 года власти Новосибирской области сообщили о дефиците земельных участков для жилой застройки в Новосибирске, уточнив, что их хватит на ближайшие два-три года. Чтобы решить проблему, регион резервирует под строительство находящиеся в ведении федерального центра неосвоенные земли без жилищных коммуникаций, на возведение которых требуются средства федерального бюджета.