Спрос на элитное жилье в Петербурге в первом полугодии 2021 года упал на 14%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Спрос на элитное жилье в Петербурге по итогам I полугодия 2021 года снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

"В период с января по июнь 2021 года на рынке было реализовано 23,3 тыс. кв. м элитного жилья (183 квартиры), что на 14% ниже объема продаж аналогичного периода 2020 года. Несмотря на более скромные показатели в текущем году, спрос на элитное жилье оставался стабильно высоким, более того, II квартал не был отмечен сезонным снижением покупательской активности. Половина всех сделок на рынке в первом полугодии 2021 года была совершена в сданных объектах", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что повышенный спрос на готовое жилье остается характерной чертой элитного сегмента, однако на данный момент предложение в процентном соотношении отстает от уровня спроса на уже построенные жилые комплексы. На рынке наблюдалось изменение структуры покупателей в зависимости от региона проживания. В 2021 году ощутимо увеличилась доля региональных клиентов: на 18 п. п. относительно аналогичного периода 2020 года. Интерес к приобретению элитного жилья в Санкт-Петербурге проявляли жители Калининграда, Москвы, Ярославля, Омска, Томска, Перми, Тюмени.

По итогам 2020 года на рынке элитной недвижимости в свободной продаже находилось 114 тыс. кв. м жилья, или 937 квартир, расположенных в 18 жилых комплексах. За прошлый год объем предложения в этом сегменте снизился на 21%, что стало рекордным показателем с 2011 года.