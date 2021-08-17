Полпред президента в ДФО предложил передавать ЖКХ частному сектору

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Жилищно-коммунальное хозяйство необходимо постепенно передавать в ведомство частных компаний, это позволит экономить средства и привести его в порядок. Такое мнение высказал во вторник журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Я уверен в том, что коммунальное хозяйство при поддержке государства, при сохранении тарифов надо потихонечку переводить на частные рельсы, чтобы люди экономили деньги свои и экономили деньги плательщиков и приводили все это в порядок", - сказал Трутнев.

Он отметил, что, пока содержание коммунальных систем осуществляется в рамках муниципальных предприятий, отсутствует мотивация для экономии. "А когда это кто-то рассматривает как бизнес-модель, то уже начинают считать: если вода утекает в ржавые трубы, то ты деньги теряешь. Может быть, их лучше заменить, лучше сделать так, чтобы она текла по трубам новым, но при этом можно посчитать сроки окупаемости, можно посчитать, сколько надо в это денег проинвестировать. И так со всем - и с водой, и с теплом", - отметил полпред.