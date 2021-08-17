Путин поручил проработать резервирование домокомплектов для восстановления жилья после ЧС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос о резервировании на складах готовых домокомплектов для быстрого возведения жилья в регионах, подверженных чрезвычайным ситуациям природного характера. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля, где размещен перечень поручений главы государства по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами, состоявшегося 6 августа.

Поручение адресовано правительству России совместно с региональными властями. "Рассмотреть вопрос о резервировании на складах Росрезерва и складах, находящихся в субъектах Российской Федерации с высоким риском возникновения на территориях крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного характера, комплектов, необходимых для строительства быстровозводимых индивидуальных жилых домов", - указывается в документе.

Отмечается, что такие дома должны соответствовать нормативам, установленным исходя из природно-климатических особенностей местности. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 октября.